Tamponi per Pronto soccorso, Rsa e reparti sanitari a Grosseto: circolare Ministero Salute

Il Covid fa sempre paura. Il ministero della Salute ha diffuso una circolare che regola l’uso dei tamponi per chi entra in ospedale e nelle Rsa. Nello specifico l’indicazione è quella di fare il tampone a chi ha sintomi da Covid in Pronto soccorso, ma il test viene raccomandato anche alle persone in fase di ricovero e anche per accedere nelle Rsa. Tampone per tutti coloro che devono accedere al Pronto soccorso e presentano sintomi da Covid. Oltre al Pronto soccorso la circolare indica delle raccomandazioni per gli altri reparti, in particolare dove sono ricoverati pazienti in condizioni più critiche. Attenzione anche alle Rsa. Il Ministero raccomanda che agli ospiti che devono accedere alle strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie, in cui siano presenti persone fragili a rischio per età o patologie concomitanti, siano sottoposti a test diagnostici al momento dell’accesso nella struttura. Stessa cosa per i sanitari. E intanto l’Associazione nazionale presidi chiede di rispolverare mascherine e gel igienizzanti.