"Strade provinciali a pezzi". Amati va all’attacco

Le strade provinciali sono disastrate e a denunciarlo è Guendalina Amati, consigliera provinciale di Fratelli d’Italia e capogruppo di minoranza. "In questi due anni di consiliatura a nome del gruppo di minoranza ho richiesto innumerevoli volte che venisse convocata la seconda Commissione permanente per affrontare la situazione delle strade provinciali. Le richieste sono sempre cadute nel vuoto. - dice Amati – Adesso, a circa venti giorni dalle elezioni per il rinnovo del consiglio, la Provincia si è finalmente decisa di convocare la commissione per affrontare la situazione delle strade provinciali. Peccato che questa commissione, che reputo importantissima, sia stata convocata dal presidente Limatola e dal vice Benini per solo due volte nell’arco di tutto il mandato elettorale, e che l’ultima riunione delle due, ha avuto luogo a soli venti giorni dalle nuove elezioni dei consiglieri convocate per il 17 di questo mese, praticamente quando il Bilancio era già stato votato". La provincia di Grosseto ha circa 1.800 chilometri di strade. "Durante l’ultimo incontro – prosegue Amati - ho chiesto quali siano stati i criteri oggettivi utilizzati per la scelta dei lavori da effettuare e dove effettuarli, ma la risposta che ho ricevuto è stata quella che fino ad oggi la Provincia ha effettuato i lavori di manutenzione sulla base di criteri soggettivi dei capo cantonieri, che non sempre sono aderenti alle realtà, quando al giorno d’oggi i criteri devono essere pensati in maniera equa e razionale". Amati denuncia le condizioni disastrate della S.P. 10 verso Saturnia, delle S.P. che salgono verso il Monte Amiata e Seggiano, messe male anche le S.P. 160 Amiatina e la S.P. 112 Usi e la S.P 117 Crocina, la S.P. 10 Follonata, la 155 Fibbianello e 86 Cellena, Amati chiede che i lavori vengano decisi con criteri oggettivi e invita a valutare se alcuni tratti possano o meno tornare in capo ai comuni, così da creare dei consorzi per la manutenzione di quei tratti. Sempre in materia di strade a Semproniano i cittadini, con una petizione di firme chiedono degli interventi urgenti, nello specifico sulle strade provinciale. Follonata, la 155 Fibbianello e l’ 86 Cellena. Il sindaco, Luciano Petrucci ha invitato una richiesta di intervento al presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, al presidente della provincia di Grosseto Francesco Limatola e al prefetto di Grosseto, la dottoressa Paola Berardino.

Nicola Ciuffoletti