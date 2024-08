Stipendi non pagati, "diffida" al Circolo Pattinatori di Grosseto

Grosseto, 20 agosto 2024 – Il Circolo Pattinatori Grosseto, a pochi giorni dalla preparazione pre-campionato, si è vista recapitare dallo studio legale Antichi una lettera di diffida da due atleti e tre tecnici, che hanno difeso i colori biancorossi e che devono riscuotere gli stipendi arretrati che ammonterebbero ad almeno 4-5 mesi, praticamente gli stipendi di metà della stagione scorsa.

Una vicenda che apre uno squarcio nel mondo del dilettantismo sportivo: dallo scorso anno infatti, con la riforma dello sport voluta dal Governo, i giocatori e i tecnici hanno sottoscritto un contratto che è stato depositato al Coni. Bisognerà vedere come la cosa evolverà.

A spiegare l’azione intentata è lo stesso avvocato Alessandro Antichi, che tutela gli interessi dei due atleti e dei tre tecnici. "Ho avuto mandato di agire nelle competenti sedi da parte di alcuni tecnici e atleti già appartenenti al Cp Grosseto – dice l’avvocato Antichi – per ottenere il pagamento delle somme dovute in base ai rispettivi contratti . Decorsi i termini della diffida nelle prossime settimane, in mancanza di un riscontro da parte della società, saranno adottate le azioni più opportune". Dal Circolo Pattinatori Grosseto fanno sapere che "come avvenuto nel passato, e ciò può essere testimoniato da chiunque abbia avuto rapporti come questa società, saranno assolte tutte le pendenze verso atleti e tecnici. Vorremmo far notare infine che dei dieci giocatori del roster dello scorso anno solo uno ha presentato la diffida".

In tanto, a quanto ci risulta, ci sarebbe già stato comunque, nei giorni scorsi, un primo contatto informale tra i legali delle due parti per trovare una soluzione condivisa.