Squali in mare, l'estate porta non solo caldo ma anche rischi!

Luca

Mantiglioni

Prima l’estate sembrava non volesse arrivare, poi è piombata all’improvviso con temperature equatoriali. E quando è arrivata ha trovato due belle scocciature: il mare che secondo Rai Tre non è poi un granché e le apparizioni – si dice – di uno squalo. Il primo problema sarà smontato dall’evidenza, del secondo possiamo preoccuparci non più di quanto non facciamo già nella vita di tutti i giorni. Infatti, lo squalo è definito "estremamente intelligente, studia con attenzione le possibili prede e valuta bene i rischi che potrebbero causare". Insomma, entrando in mare a fare il bagno o in banca a chiedere un finanziamento c’è la possibilità di trovarsi di fronte gli stessi soggetti.