Spaccia cocaina. Arrestato. Ma è già libero

C’era uno strano via vai alla stazione ferroviaria. Ragazzi, di ogni età, che si dirigevano verso quella fermata dell’autobus con fare strano. E’ per questo motivo che i carabinieri del Norm di Grosseto hanno voluto capirci qualcosa in più e, nel pomeriggio di martedì, hanno arrestato in flagranza di reato, un cittadino di origini tunisine di 26 anni: stava infatti spacciando droga ad una fermata dell’autobus della stazione. Il giovane, oltre ad aver ceduto una dose di cocaina a un ragazzo che si era avvicinato qualche minuto prima, al momento dell’arresto aveva ancora 5,2 grammi di hashish oltre a due dosi di cocaina e 70 euro in contanti. Frutto, evidentemente, di alcune vendite di stupefacente andate a buon fine. Era da qualche giorno che i militari avevano notato che in quella zona c’era qualcosa che non andava. Dopo una serie di appostamenti martedì pomeriggio lo spacciatore si è nuovamente presentato nella solita postazione, accanto alla fermata alla stazione di piazza Marconi. Dopo poco un cliente si è avvicinato e poi se ne è andato. I militari, in borghese, lo hanno seguito e fermato e a quel punto l’uomo ha consegnato la dose appena comprata. A questo punto è scattato il blitz dei militari in divisa: si sono diretti verso il tunisino che ha negato momento di avere della droga, fino all’esito della perquisizione.

L’uomo (difeso dall’avvocato Cech) è stato arrestato in flagranza di reato. Ieri in tribunale c’è stata l’udienza di convalida: la giudice Monachesi, visto che il ragazzo è incensurato, ha convalidato l’arresto ma non ha disposto alcuna misura.