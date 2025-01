"Solidarietà alle Forze dell’ordine"

Il capogruppo di minoranza Andrea Maule e i consiglieri Giacomo Signori, Chiara Vitagliano, Claudio Asuni e Andrea Bartolozzi, hanno presentato alla sindaca Stefania Ulivieri una mozione ad espressione di vicinanza e gratitudine alle Forze dell’ordine, alle Forze Armate e alla Polizia locale. "È disarmante – dicono i consiglieri – il recente susseguirsi di episodi di rimostranza, e talvolta addirittura di violenza, ai danni delle Forze dell’ordine; eventi dietro ai quali la politica, locale e nazionale, è chiamata ad intervenire tempestivamente. In tal senso riteniamo che le Istituzioni possano introdurre iniziative multiple per contrastare senza se e senza ma la deriva violenta che rischia di minare la nostra convivenza civile. Per esprimere quindi vicinanza e gratitudine alle Forze dell’ordine, abbiamo presentato un ordine del giorno, con prima firmataria Chiara Vitagliano di Fratelli d’Italia"

Roberto Pieralli