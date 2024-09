Solidarietà a tavola. La cena per la Cri nella "Fonderia 1"

Sabato 14 torna a Follonica la " Tavolata Cri". Un’idea nata negli anni ’90 e da quel momento la tavolata organizzata in favore della Croce rossa è diventata l’appuntamento tradizionale che saluta le estati follonichesi e che contribuisce all’acquisto di materiali e mezzi sanitari occorrenti al Comittao follonichese della Cri. Quest’anno, grazie alla concessione del Comune, la location sarà la sala della "Fonderia 1" e la cena sarà animata dai ragazzi di Radio Diffusione Follonica che allieteranno gli ospiti con musica e divertimento. Il menù completo della serata, al costo di 25 euro, prevede antipasto con affettati misti e formaggi; come primo la pasta alla norcina con salsiccia e panna (senza lattosio); a seguire porchetta con patate arrosto, dolce, acqua, vino e caffè. La novità di quest’anno è che i piatti verranno preparati direttamente dai volontari, che avranno a disposizione mezzi e personale specializzato. Per informazioni e prenotazioni il numero del Comitato 0566-269811, oppure è possibile contattare le volontarie: Francesca 3283380278/ Paola 3386292248.

"Stiamo già prendendo le prenotazioni per la serata – dice il presidente del Cominato Cri, Antonio Bellini –. Speriamo in un numero importante vista anche la location di quest’anno. Questa volta abbiamo scelto una data di metà settembre e non alla fine del mese, in un posto al coperto senza rischiare imprevisti metereologici. La serata è un introito per aiutare tutti insieme il nostro Comitato, presente da molti anni nel nostro territorio e che ogni giorno svolge servizi di trasporto sanitario di emergenza e in campo sociale. Prossimamente apriremo dei corsi per tutti coloro che hanno il desiderio di diventare volontario della Croce rossa. A nome di tutto il Comitato del Direttivo dei Volontari invito la cittadinanza a partecipare numerosi a questa bella serata. Sarà una serata conviviale e di divertimento, grazie alla presenza di Radio Diffusione Follonica".

Viola Bertaccini