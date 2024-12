Società premiata a Milano. E’ tutto a "Sistema". Dal bilancio ai servizi

Fra le 161 aziende più competitive d’Italia, si sono distinte 14 imprese partecipate dalla pubblica amministrazione e Grosseto ha lasciato il suo nome e il suo segno. "Sistema Srl", la società in house del Comune di Grosseto, è tra le 14 imprese premiate da Industria Felix Magazine, periodico di economia e finanza in supplemento con "Il Sole 24 Ore", dopo una dettagliata inchiesta giornalistica realizzata in collaborazione con Cerved su circa 700mila bilanci di società di capitali con sede legale in Italia dell’anno 2022 (l’ultimo anno fiscale su cui è stato possibile effettuare un’analisi sul campione totale). La premiazione è avvenuta lo scorso 12 dicembre durante una cerimonia a Palazzo Mezzanotte, storica sede della Borsa italiana a Milano. La motivazione del premio, così come comunicato dall’organizzazione, è la seguente: Sistema è risultata "competitiva e affidabile in quanto idonea rispetto ad un oggettivo algoritmo di competitività estratto dal conto economico; un parametro etico in quanto non si è privata di risorse umane risultando con un delta addetti pari o crescente rispetto all’anno precedente nell’ambito della media annuale; ha il livello di solvibilità e sicurezza finanziaria del Cerved Group Score".

"Questo premio ci ha riempito d’orgoglio ed è stato un po’ inaspettato – sottolinea Alberto Paolini, direttore di Sistema –. Ha evidenziato aspetti che esteriormente non traspaiono. E’ un’azienda che strizza l’occhio anche al sociale, non facciamo politiche restrittive. Questo 2024 è stato un anno particolare: a febbraio concluderemo l’ampliamento del cimitero di Sterpeto, ci siamo occupati delle istallazioni natalizie, nel 2025 ci occuperemo dell’impianto di pubblica illuminazione della ciclabile di Marina, saranno 12 chilometri, e le attività di manutenzione quotidiane. La città di Grosseto negli anni è cambiata, gli incassi dei parcheggi nel centro storico sono dimezzati del 50% a testimonianza che il centro non è più al centro di Grosseto".

"Come partecipate sono state selezionate due in Toscana : noi e la discarica di Scapigliato – dice il presidente Mauro Squarcia –. In termini numerici sono stati presi in considerazione i numeri degli anni del covid, è stato un risultato particolare, quindi".

"L’impegno costante di Sistema – dice il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – è stato riconosciuto. Spesso viene chiamata in causa anche fuori dalle attività e mansioni ordinarie, molte volte su segnalazioni della cittadinanza, intervenendo prontamente soddisfacendo anche delle situazioni non prettamente spettanti alla società".

"Con il nostro nuovo regolamento nel 2022 abbiamo un rapporto ancora più stretto con Sistema e la sua governance – afferma l’assessore alle partecipate Fabrizio Rossi –. E’ un’azienda solida e che guarda al futuro".

"Oggi Sistema potrebbe allargarsi nei confronti di altre amministrazioni – conclude l’assessore Luca Agresti –, dobbiamo valutare bene, senza fretta. Bisogna credere di più in ciò che facciamo, è stato inaspettato questo riconoscimento".

Ma la società è una grande famiglia e, infatti, viene menzionato il lavoro anche di Tina Pennino (responsabile settore amministrativo), Tamara Fattorini (responsabile personale e acquisti), Fabio Billi (responsabile servizi cimiteriali), Fabrizio Billi (responsabile settore manutenzioni) e Massimo Pifferi (responsabile settore tecnico).