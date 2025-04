Società Partecipate: "Il voto è valido. I consiglieri erano 16"

"La votazione sui criteri di nomina delle Partecipate è valida, perché il numero legale c’era: in aula, infatti, erano rimasti due consiglieri di maggioranza, ovvero Paolo Serra e Amedeo Gabbrielli. Basta osservare il video Youtube del Comune".

E’ quanto dicono i consiglieri di opposizione Giacomo Gori, Davide Bartolini, Carlo De Martis, Giacomo Cerboni, Valerio Pizzuti ’ribaltando’ così l’esito annunciato nell’immediatezza del fatto. "Se è vero che al termine dello scrutinio il Presidente del consiglio ha decretato che la votazione, che pure aveva visto prevalere i voti favorevoli, era invalida per sopravvenuta mancanza del numero legale – dicono i consiglieri di minoranza –, ad un controllo che abbiamo eseguito attraverso la visione del video della seduta è stato accertato che il numero legale in realtà era stato garantito e, pertanto, la votazione era perfettamente valida.

Nel Consiglio comunale di Grosseto la soglia del numero legale è costituita da un numero di sedici consiglieri presenti ed il Regolamento stabilisce che ai fini del numero legale si computano tutti i consiglieri presenti, ancorché non votanti. Ebbene, durante il voto è stato registrato il voto di quattordici consiglieri (tredici favorevoli ed uno contrario), ma nei seggi erano presenti per l’appunto sedici consiglieri. Oltre ai quattordici votanti registrati, erano infatti presenti il consigliere di Forza Italia Amedeo Gabbrielli ed il consigliere di Fratelli d’Italia Paolo Serra, erroneamente non conteggiati nel corso dello scrutinio elettronico. Abbiamo quindi inviato una segnalazione formale al Presidente del consiglio comunale affinché provveda per sanare l’errore compiuto. Siamo certi che il sindaco vorrà rispettare la volontà espressa dal voto del Consiglio comunale, diversamente, dovranno essere immediatamente interessate le autorità competenti, a cominciare dalla Prefettura".