"Sicurezza sul lavoro. Tanto da fare"

"Ogni giorno sentiamo parlare di vittime e infortuni gravi sul lavoro – dice il vicepresidente provinciale Anmil Antonio Manzo –. Il lavoro è un diritto e quindi è necessario riflettere sul reinserimento della persona rimasta invalida dopo un infortunio facendo leva sul valore aggiunto che essa assume all’interno del luogo di lavoro. Invece, è comunemente riconosciuto che le aziende percepiscono il lavoratore con disabilità come un peso oppure improduttivo".

E’ questo il concetto ribadito ieri durante la "Giornata nazionale delle Vittime del lavoro" che ha visto la deposizione di una corona sotto al monumento i9n piazza Nazioni Unite.

"Il diritto al lavoro è al centro dei principi fondanti della Repubblica – ricorda il capo di gabinetto della Prefettura, Michele Bray –, è inaccettabile che ancora oggi si muoia nei luoghi di lavoro soprattutto se questo avviene come conseguenza della violazione delle norme che dovrebbero tutelare i lavoratori. Allora è importante che ci sia una presa di coscienza collettiva su questo fenomeno, infatti per il territorio grossetano pochi giorni fa abbiamo ricevuto il nullaosta dal ministero dell’Interno per la stipula di un protocollo che avrà il titolo ’La sicurezza fa scuola’, che andremo a stipulare a breve con Ispettorato del lavoro, Inps, Inail, Asl, Provincia e Anmil ed ha come obiettivo l’idea di portare la sicurezza sul lavoro nelle scuole, così da sensibilizzare anche gli studenti, che saranno i lavoratori di domani, sull’importanza del rispetto delle regole a tutela della salute".

Maria Vittoria Gaviano