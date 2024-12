"Si perdono posti auto per i cassonetti, questa è una vera follia"

"Una follia perdere i posti auto per i cassonetti". Il Partito Democratico attacca la giunta comunale sulla nuova gestione della spazzatura sul promontorio. Da qualche settimana è iniziato il nuovo sistema della raccolta differenziata, per il quale ci sarà però bisogno di tempo prima di vedere un servizio efficiente ed efficace. "Il green deal dell’Argentario durerà da Natale alla Befana – dicono dal gruppo dem –, giusto in tempo per consegnare il carbone all’assessore e alla giunta. A proposito, il carbone dove si conferisce? In tutti i video di presentazione abbiamo osservato una costante passerella dell’assessore multi delega. Visto che all’Argentario ci sono "tanti" parcheggi, generosamente i cittadini hanno rinunciato a una cinquantina di posti auto per poter conferire i propri sacchettini in cassonetti nuovi fiammanti. Il paese puzza, le persone sono confuse e il conferimento è difficile. Per fare colpo sui dirigenti FdI dei paesi vicini, l’assessore ha pianificato la differenziata partendo dai piedi e non dalla testa dei cittadini. Il risultato è un’incolpevole confusione spacciata per inciviltà diffusa. Menzione speciale la merita l’ubicazione dei cassonetti: giusto perché i turisti possano apprezzare i cassonetti di ultima generazione, tra poco saranno esposti anche al centro della piazza. Per un disagio creato da un assessore ci sarà una rassicurazione da parte di un altro, così tutti saranno contenti e felici. Se poi ci sarà da sedare le lamentele del popolo in modo più deciso, siamo certi che l’assessore esterno sarà ben lieto di alzare la voce e mostrare la sua forza. Cari cittadini, sotto l’albero per noi ci saranno solo sacchetti".

Arriva anche la replica dell’assessore all’ambiente Michele Vaiani, che sottolinea come questo percorso sia solo all’inizio. "Secondo me queste critiche sono troppo premature – sottolinea Vaiani –. Sono appena 20 giorni che abbiamo installato le nuove postazioni, dobbiamo dare tempo ai cittadini di organizzarsi per capire come funzionano realmente".