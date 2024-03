Sesti presenta il suo libro: "Le 250 serie tv da non perdere"

"Le 250 serie tv da non perdere" è il libro che oggi alle 19 verrà presentato alla libreria Qb di piazza Pacciardi a Grosseto. A raccontarlo sarà l’autore Mario Sesti, insieme ad Alessio Brizzi e Francesco Falaschi della Scuola di Cinema di Grosseto, che da poco ha ripreso le lezioni in città. Il libro contiene anche degli estratti delle recensioni scritte dagli allievi del laboratorio sulla nuova serialità tenuto da Sesti proprio a Grosseto. Da "Mare fuori" al "Trono di Spade", da "Breaking Bad" a "The Crown", da "Gomorra" a "Stranger Things", da "Squid Game" al "Commissario Montalbano": sono davvero tante le serie tv prese in esame. Mario Sesti, tra i più autorevoli critici cinematografici italiani, curatore di una rubrica di segnalazione della nuova serialità sul sito dell’Ansa, ha raccolto nel libro le recensioni delle migliori serie Tv: 250 titoli da non perdere, per evitare di scorrere per ore il catalogo delle piattaforme cercando qualcosa da guardare, come racconta Zerocalcare.