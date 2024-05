Schillaci: "Ridurre le liste d’attesa"

Impegni mattinieri di Governo hanno scombinato i piani del ministro della Salute Orazio Schillaci che, atteso per la tarda mattinata, è arrivato a Massa Marittima nel primo pomeriggio per parlare di sanità e dell’ospedale Sant’Andrea. Ad accoglierlo il deputato Fabrizio Rossi, la senatrice Simona Petrucci, oltre al candidato sindaco Paolo Mazzocco e ai componenti della sua lista. E sotto le Logge, in attesa del ministro, i candidati della lista Mazzocco insieme a tanti sostenitori hanno dato vita ad un pranzo elettorale. Poi con l’arrivo del Ministro tutti attenti a seguire l’intervento dello stesso che, con maniere misurate, ha illustrato i opiani del Governo per la sanità portando all’attenzione cifre importanti dimostrando come il Governo abbia incrementato la spesa nel settore sanitario. Il ministro si è soffermato a lungo sulla sanità territoriale e su come il Governo intende muoversi. "Vogliamo mettere al centro dell’attenzione – ha detto, fin da subito, la riduzione delle liste d’attesa e non ci devono essere differenze fra nord e sud e fra Comuni vicini. Bisogna cercare di assicurare a tutti, ha proseguito la possibilità di curarsi e vogliamo una sanità più moderna". Poi la visita al S. Andrea dove ad accogliere il ministro c’era il dg dell’Asl, Antonio D’Urso, che, insieme a medici ed infermieri, lo ha accompagnato in più reparti dell’ospedale, illustrando la situazione dello stesso. Particolare attenzione è stata posta al primo piano che ospita gli ambulatori della specialistica A piano terra invece il ministro Schillaci è stato accompagnato nel reparto radiologia prima di lasciare il Sant’Andrea diretto a Piombino dove era atteso all’ospedale Villa Marina.

Roberto Pieralli