"Scarlino nel Cuore è coerenza"

"La divisione all’interno del centrodestra a Scarlino rappresenta un campanello d’allarme per la stabilità e la coerenza amministrativa che la nostra comunità merita. Al primo vero banco di prova, la coalizione di governo di centrodestra si è mostrata incapace di mantenere un fronte unito, sfaldandosi in fazioni divise: da un lato la Lega e Forza Italia, partiti di sostegno della sindaca attuale, dall’altro Fratelli d’Italia".

E’ quanto dice Luca Niccolini (nella foto), candidato sindaco di "Scarlino nel Cuore", secondo il quale "la sindaca uscente sta cercando di presentarsi come esponente di una lista civica, nascondendo il suo chiaro allineamento con la Lega e Forza Italia" ma la tattica "non fa altro che dimostrare una volta di più la mancanza di trasparenza e coerenza da parte dell’attuale amministrazione, in evidente affanno viste le molte defezioni nella nuova lista di cui non fanno parte amministratori uscenti".

"Nel frattempo – continua Niccolini –, il dibattito politico tra le liste si è trasformato in un susseguirsi di battibecchi e controversie, che hanno lasciato completamente in ombra le reali necessità e le proposte per il futuro del nostro territorio. Le altre due liste in campo non hanno presentato alcuna visione o progetto concreto che possa indirizzare Scarlino verso un futuro prospero e stabile. In questo scenario di frammentazione e superficialità politica, Scarlino nel Cuore si conferma l’unica realtà credibile e coerente, impegnata a promuovere e realizzare un programma di governo chiaro, trasparente e completamente dedicato al benessere di Scarlino e dei suoi abitanti".