Il provveditore Marini ha salutato il team di Robocup Junior Soccer

Il dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale, Gabriele Marini, ha visitato il Polo Tecnologico Manetti Porciatti per portare il suo saluto e complimentarsi con la squadra "Go For Broke" neo campione d’Italia di Robocup Junior Soccer che rappresenterà i colori azzurri ai Campionati del mondo del prossimo luglio a Eindhoven. Accompagnato dal dirigente scolastico Claudio Simoni, il provveditore ha usato parole di elogio per gli studenti. "Volevo complimentarmi personalmente con voi. Siete un orgoglio per la scuola e rappresentate un’eccellenza. Proprio per questa ragione sono convinto che saprete onorare l’impegno cui siete chiamati raggiungendo un risultato di prestigio anche ai prossimi Mondiali quando, in terra olandese, rappresenterete l’Italia". E il provveditore ha parlato con i professori Daniele Dattrino ed Emanuele Formichella circa le attenzioni che saranno usate per migliorare le performance dei robot per la trasferta iridata.