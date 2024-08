Litiga con la madre e scappa di casa. Notte di angoscia sull’Argentario per una 12enne

Grosseto, 20 agosto 2024 – Litiga con la madre, esce di casa e scompare. I carabinieri della Compagnia di Orbetello sono stati allertati nella tarda serata di ieri 19 agosto da una giovane, la quale aveva segnalato al Numero Unico per le Emergenze 112 che una sua amica era scappata di casa. L'amica, ha raccontato la giovane, aveva litigato poco prima con la madre, una giovane donna residente in un località dell'Argentario: al culmine della lite, la minorenne, una ragazzina di appena 12 anni, si è allontanata improvvisamente da casa, senza ovviamente dare indicazioni su dove si stesse recando.

I carabinieri, per capire meglio la situazione, hanno ottenuto il numero di telefono della madre della minore, che al telefono ha confermato ai militari la versione già fornita dall'amica della ragazzina: si era trattato di un litigio tra lei e la figlia, solo che stavolta la figlia aveva avuto una reazione inconsulta.

I militari hanno subito organizzato le ricerche della 12enne che rischiava di trascorrere tutta la notte fuori casa. Dopo aver avuto informazioni importanti riguardo la 12enne da amici e alcune foto da distribuire, i carabinieri, in poche ore, sono riusciti a trovare la ragazzina, verso le 3 di notte, nei pressi di un ufficio pubblico dell'Argentario, dove si era sistemata per passare la notte. La ragazza è stata accompagnata a casa dai carabinieri, in perfetta salute, e riaffidata alla madre.