Sbarca "UniMercatorum" Ecco il Centro di orientamento

Non solo corsi di formazione professionale: l’offerta formativa di Confcommercio Grosseto si eleva ai corsi universitari. Grazie a una nuova convenzione stipulata nelle ultime settimane, l’associazione grossetana è diventata a tutti gli effetti un Centro di orientamento didattico ("Ei-Point") dell’Università Telematica Mercatorum. Di fatto, la sede dell’agenzia formativa Cat Ascom Confcommercio in via Tevere 17 a Grosseto è già operativa come punto di riferimento per coloro che vogliono informazioni sui corsi di laurea e sui master disponibili, e ci si può anche direttamente iscrivere. Come noto, "UniMercatorum" è un ateneo internazionale creato dal sistema delle Camere di Commercio italiane ed è legalmente riconosciuta dal Ministero dell’Università e della ricerca. Attualmente l’Università Telematica Mercatorum offre una ventina di corsi di Laurea, tra triennali e magistrali, e un’ampia offerta formativa post-laurea, con 18 master di I livello, 8 master di II livello e ben 31 corsi di alta formazione. "Un’offerta formativa su misura – commentano presidente e direttore di Confcommercio Grosseto, ovvero Giulio Gennari e Gabriella Orlando – che nasce per il mondo delle imprese e che guarda alle esigenze delle imprese. Crediamo in questa partnership perché l’attenzione dell’ateneo è rivolta a favorire l’aggiornamento e la riqualificazione delle competenze, fondamentali per sostenere i cambiamenti in atto nel mercato del lavoro e nella società stessa".

"UniMercatorum si distingue per la sua eccellenza accademica – ha dichiarato Paola Scolavino, capo area poli e sedi territoriali – e si impegna costantemente a fornire un’educazione di qualità, mirando a sviluppare competenze pratiche e adattabili, nonché a coltivare una mentalità imprenditoriale negli studenti. Tra i percorsi di studi maggiormente orientati alle aziende, Confcommercio Grosseto segnala i corsi di Laurea in ‘Gestione di impresa’ ‘Management e Innovazione’, ‘Statistica e Big data’, ed anche ‘Gastronomia, ospitalità e territori’. Ci sono poi altri corsi di alto profilo, come il corso di laurea in "Ingegneria Gestionale". Grazie alla nuova convenzione, agli associati Confcommercio Grosseto, compresi i loro familiari e non solo è riservata una scontistica in grado di abbattere fino al 50% i costi delle rette. Non finisce qui: per quanto concerne la prima immatricolazione, entro il 31 luglio ci si potrà iscrivere alle lauree triennali ad un costo simbolico di 1 euro.