Sanità territoriale e servizi. Confronto con gli esperti

La sofferenza del servizio sanitario nazionale, che si ripercuote sui singoli territori, è un tema dibattuto da tempo. Per questo la Cisl organizza oggi nell’hotel Granduca un convegno dal titolo "Pnrr missione 6 sanità territoriale: un’opportunità di riforma per la comunità locale".

"Anche in provincia di Grosseto – dice Katiuscia Biliotti, segretaria generale di Cisl Grosseto – ci sono persone che rinunciano a curarsi perché, non potendo rivolgersi al privato, non riescono a trovare una risposta nel servizio sanitario pubblico. Siamo preoccupati perché abbiamo conosciuto la sanità qualche anno fa e conosciamo quella attuale che riesce ancora a rispondere alle emergenze, ma è carente sotto altri aspetti".

"Si tratta – aggiunge Simona Piccini, segretaria generale di Cisl Fp Grosseto – di un momento di confronto importante. Sulla sanità territoriale serve una collaborazione multiprofessionale tra i vari professionisti sanitari e tecnici e amministrativi".

L’incontro comincerà alle 9 e sono previsti gli interventi di Riccardo Antonelli (Asl), Tania Barbi (direttrice Coeso), Michele Dentamaro (direttore del presidio ospedaliero Grosseto, Castel del Piano e Colline metallifere), Vianella Agostinelli (direttrice dipartimento professioni infermieristiche e ostetriche Asl). Alle 11.50 tavola rotonda con l’assesore regionale Simone Bezzini, il direttore generale Asl Antonio D’Urso, Mauro Giuliattini e Katiuscia Biliotti (Cisl), Paola Pasqualini (presidente Ordine dei medici), Nicola Draoli (presidente Opi), Gino Petri (presidente Ordine fisioterapisti) e Cristiana Baggiani (presidente Ordine delle professioni sanitarie). La tavola rotonda si concluderà alle 13 con l’intervento di Maurizio Petriccioli, segretario generale nazionale Cisl funzione pubblica.