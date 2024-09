San Rocco Classica con l’Orchestra e Francesco Fiore

La rassegna San Rocco Classica del San Rocco Festival si conclude oggi con il concerto (inizio alle 21.15) dell’Orchestra sinfonica "Città di Grosseto" che si esibirà con Francesco Fiore (nella foto). In caso di maltempo il concerto si terrà all’Hotel Terme Marine Leopoldo II di Marina di Grosseto. In programma l’esecuzione del Concerto grosso in sol maggiore op. 6 n. 1 di Haendel, del Concerto in sol maggiore per viola e del Concerto grosso in sol maggiore di Telemann e del Concerto in do minore per viola attribuito a Johann Christian Bach.