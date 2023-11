Salta il viaggio a Londra. Risarcita una coppia

Avevano acquistato due biglietti per con la compagnia Ryanair per trascorrere una vacanza a Londra. Dopo aver fatto il check-in, arrivati al gate, gli era stato negato l’imbarco all’aeroporto di Ciampino. Perchè il viaggiatore, un militare dell’aeronautica, aveva inserito i dati della carta della Difesa, che però non è stata ritenuta essere un documento valido per fare quel viaggio. L’uomo, un 56enne, insieme alla sua compagna sono rimasti quindi a terra. L’uomo aveva acquistato i biglietti on-line indicando quel documento di riconoscimento. E non aveva ricevuto alcun diniego durante la procedura. Deluso e arrabbiato ha deciso di chiedere i danni alla compagnia irlandese. Il militare, assistito dall’avvocato Fabbiano, ha citato la compagnia di fronte al giudice di pace. Il militare ha avuto ragione: il comportamento della compagnia era illegittimo che è stata condannata a risarcire 1.993,40 euro.