Sagre e feste. C’è il calendario

La giunta comunale ha fissato regole e date delle sagre estive. Sul tavolo dalla sindaca Stefania Ulivieri sono pervenute, da nove associazioni locali, richieste di giorni per svolgere le manifestazioni. Asda Giuncarico, Proloco Bivio Ravi e Potassa, Associazione Castello di Pietra, Associazione Mutuo Soccorso, Pro Loco Grilli, Usfg Calcio, Arct , Proloco Gavorrano e Circolo Pd: queste le società che hanno presentato richiesta di spazi. Il territorio comunale è stato diviso in due zone ed i mesi che vedranno maggiori concentrazioni sono, come prevedibile, quelli che spaziano da luglio fino ad ottobre. Fra tanti eventi non poteva mancare quello legato al Salto della Contessa, che si terrà il 3 agosto. Il calcio si prende il suo spazio e la presentazione delle squadre del Follonica Gavorrano avverrà il 19 e 20 agosto in piazza della Resistenza.

Roberto Pieralli