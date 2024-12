"S-passo al Museo" al Magma si gioca e si fa merenda

Per la prima volta il Museo Magma di Follonica partecipa ai campus natalizi promossi dalla Regione nell’ambito dell’iniziativa S-passo al Museo. Il programma comprende attività e laboratori progettati per ragazzi dai 6 agli 11 anni, con tre giorni di esperienze ludico-didattiche dedicate alla conoscenza della storia di Follonica. Le attività si terranno principalmente al Museo Magma, ma, se il tempo lo permette, sono previste anche escursioni didattiche nell’area ex Ilva. L’intento è suscitare la fantasia, promuovere la creatività e introdurre i bambini al mondo dell’arte in tutte le sue espressioni.

Primo appuntamento oggi e il tema sarà il "Fuoco". Alle 8.30 ritrovo dei partecipanti nel Museo, alle 9 giochi e attività introduttiva, alle 9.30 visita guidata interattiva, alle 10.30 pausa merenda, alle 11 laboratorio didattico "Magma che vulcano!": i bambini conosceranno il tema del fuoco in modo pratico e coinvolgente attraverso la costruzione di un vulcano in miniatura e assistendo a una simulazione di eruzione. Dalle 12.30 alle 13 conclusione delle attività e riflessioni finali.