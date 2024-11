Rockstar, molti eventi. E un delitto

Tanti eventi nel fine settimana al Rockstar di Capalbio, dalla cena con delitto di stasera, alla stand-up comedy di domani fino alla danza aerea in programma sabato.

Oggi si parte dunque con la cena con delitto, una serata intrigante e misteriosa con un’esperienza tutta da scoprire. Il locale in località Poggetti nel comune di Capalbio (strada Casal Nuovo 2) propone, dalle 20.30, una cena tutta particolare a base di intrighi a cura di Epica Eventi, associazione di Vasanello (Viterbo). Un appuntamento per tutti gli amanti del genere e non solo, con un menù che prevede antipasto di terra, tagliatelle al cinghiale, dolce e caffè (bevande escluse) al costo di 35 euro a persona per la cena più lo spettacolo. Nel pub-pizzeria il programma prosegue domani dalle 22 con la stand-up comedy, con gli artisti del Roma Comedy Club, per una serata piena di risate seguita poi dalla musica con la jam session. Sabato dalle 22 si terrà inoltre uno spettacolo di danza aerea con Asia Giosuè e le sue allieve. Asia, insegnante di danza aerea al Centro Studio Danza di Lorella Rocchetti a Montalto di Castro, si esibirà insieme alle ragazze del corso intermedio-avanzato, regalando al pubblico uno spettacolo di eleganza e forza artistica. E la serata proseguirà con la jam session del Rockstar.