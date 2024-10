Rete idrica, piano da 2,2 milioni. Il programma di investimenti presentato da Adf e Comune

Adf e il sindaco di Roccastrada, Francesco Limatola, hanno presentato un maxi piano di investimenti che ammonta a 2,2 milioni di euro. L’obiettivo di questi interventi è tutelare la risorsa idrica e l’ambiente e offrire un servizio sempre migliore per il territorio e la comunità. Tutti gli interventi sono targati PNRR e possono contare anche sul finanziamento dall’Unione Europea, grazie al Next Generation EU. Progettati da AdF in accordo con l’amministrazione comunale gli interventi sono suddivisi in diversi ambiti: telecontrollo, distrettualizzazione, monitoraggio delle pressioni di rete, rilievi reti e modelli, ricerca e riparazione perdite, noise logger e strumenti di ricerca perdite, bonifiche e sostituzione contatori. Soddisfatto Limatola che in prima battuta dice: "Ringrazio AdF - queste le parole del sindaco - per l’attenzione che presta al nostro territorio in termini di interventi e conseguentemente di risorse investite sulle infrastrutture". Poi ribadisce: "Gli ingenti investimenti programmati, cofinanziati costituiscono un impegno concreto che permetterà la risoluzione di problematiche di approvvigionamento e distribuzione sul nostro vasto territorio". Parola poi al presidente di AdF Roberto Renai: "Con questo masterplan di interventi targati PNRR prosegue l’impegno di AdF a favore della comunità e del territorio – illustra il presidente di AdF -. Investire sulla rete idrica significa investire sul futuro". "AdF ha colto le opportunità del PNRR per offrire al territorio ulteriori prospettive strategiche puntando su sostenibilità, innovazione e digitalizzazione delle infrastrutture idriche" ha aggiunto l’amministratore delegato di AdF Piero Ferrari. Complessivamente tra telecontrollo e distrettualizzazione nel triennio 2024 – 2026 sono previsti investimenti per 165mila euro, con 194,88 chilometri di rete distrettualizzati a fine progetto. Vi sono poi anche i noise logger: dispositivi che si posizionano sui tubi e registrano il rumore notturno delle eventuali perdite che, grazie ad una piattaforma intelligente, vengono prelocalizzate. Per quanto riguarda l’installazione dei nuovi misuratori smart, il parco contatori di Roccastrada ha il 95% di contatori smart già installati e il restante 5% verrà sostituito a breve. Oltre 1,7 milioni infine sono dedicati alle bonifiche di rete.