Rete Grobac, più di duemila nuovi tesserati

GROSSETOOltre 2mila nuovi tesserati e il 27% dei cittadini della provincia di Grosseto iscritti alla Rete Grobac, delle biblioteche e degli archivi della Maremma e dell’Amiata. E la maggior parte dei prestiti arriva da donne. Continua la crescita costante della rete che unisce biblioteche, archivi e centri di documentazione. Il numero, negli ultimi anni, è in costante crescita: per la precisione sono 2.214 i nuovi tesserati nelle biblioteche della rete, che portano il totale degli iscritti a 57.800. La maggiore crescita si registra nella fascia di età che va dai 7 ai 14 anni e che ha visto un incremento di 616 persone. Segue la fascia 36-60 con 565 nuovi iscritti, gli over 60 con 378 tesserati e la fascia 19-35 con 306 ingressi. Sono quasi 82mila i prestiti di libri, dvd e altri materiali attivati nel 2024, con un aumento di circa mille materiali rispetto all’anno precedente. I più avvezzi all’attivazione del prestito sono gli over 60, con 35.277 prestiti, seguite dalla fascia di età 30-60 (con 23.854 prestiti) e dai bambini tra i 7 e i 14 anni, che hanno preso in prestito 10.517 beni del patrimonio pubblico. Ad attivare il maggior numero di prestiti sono le donne, con richieste che, nel 2024, sono state 57.500. "Nel 2019, ultimo dato utile – commenta Emiliano Rabazzi (foto), presidente della Commissione di sistema – gli iscritti erano 49mila 885: un aumento, quindi, di oltre 7.900 persone".