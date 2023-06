Regolamento di conti Immigrato aggredito da alcuni connazionali

Potrebbe esserci un regolamento di conti alla base dell’aggressione avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì da parte di alcuni extracomunitari nei confronti di un immigrato. L’uomo, aggredito di fronte ai campeggi, è stato soccorso dal 118 dopo un pestaggio avvenuto in un parcheggio nella zona tra Fonteblanda e Albinia. È stato necessario l’intervento dei sanitari per l’uomo di origine africana che, durante le giornate estive quando i bagnanti affollano le spiagge, si occupa di vendere la merce sulla battigia, in particolare sul litorale della fascia Osa-Albegna, nel territorio di Orbetello. Si tratta di un uomo sulla quarantina che, quando non si occupa della vendita dei prodotti, vive e dorme dentro la propria vettura, come in tanti nelle stesse condizioni, proprio come stava avvenendo la scorsa notte prima di essere aggredito. Vive appunto dentro la sua auto, dove ha anche una sorta di deposito della merce, come tanti altri che cercano di fare qualche soldo attraverso la vendita di oggetti sugli arenili durante l’estate. L’episodio è avvenuto intorno alla mezzanotte: i soccorritori del 118, allertati dai camperisti che soggiornano nell’area dei campeggi, sono arrivati sul posto con l’ambulanza della rianimazione dell’ospedale San Giovanni di Dio di Orbetello. L’uomo presentava i segni delle percosse e sono state necessarie le cure, viste le condizioni in cui versava. Secondo il racconto di alcuni ospiti che hanno anche sentito le grida, pare che la lite sia avvenuta tra extracomunitari. Restano da capire anche i motivi che hanno portato al diverbio e se la discussione sia o meno iniziata per un regolamento di conti, come probabile" o se sia avvenuto durante una serata "movimentata".