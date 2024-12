Raccolta rifiuti. Variazioni per Capodanno

A Follonica, martedì 31 il centro di raccolta di via Amendola sarà aperto solamente la mattina, dalle 7.30 alle 12.30 e resterà chiuso per l’intera giornata di mercoledì 1° gennaio. La raccolta domiciliare di carta e cartone alle attività della zona industriale, prevista per il 1° gennaio, sarà anticipata alla mattina di martedì 31. Mercoledì 1° gennaio, la raccolta porta a porta dell’organico a Campi Alti, Capannino, Corti nuove, Massetana e San Luigi, solitamente svolta nel pomeriggio, sarà anticipata alla mattina. Per questo i rifiuti dovranno essere esposti entro le 6. Mercoledì 1° gennaio, anche la raccolta di carta e cartone alle attività commerciali del centro e la raccolta dell’indifferenziato alle attività commerciali nelle zone del porta a porta saranno anticipate alla mattina. I rifiuti dovranno essere esposti entro le 6 del mattino.