"Proteggete gli occhi dal sole". I consigli dell’esperto per l’estate

Da non sottovalutare l’importanza di proteggere gli occhi in estate dai raggi ultravioletti. A sottolinearlo Andrea Romani, direttore area dipartimentale di Oculistica Asl Toscana Sud Est: "Anche la luce solare riflessa da superfici come acqua o sabbia può esporre gli occhi a quantità significative di raggi UV, aumentando il rischio di danni". Proteggere gli occhi dai raggi ultravioletti, soprattutto in estate, è fondamentale per non esporre la vista a potenziali rischi come l’insorgenza precoce di malattie oculari. L’esposizione ai raggi Uv può, infatti, danneggiare le strutture oculari anche indirettamente, inducendo la produzione di radicali liberi, molecole altamente reattive che attaccano le membrane cellulari, le proteine e il DNA e provocando danni ossidativi. "I raggi ultravioletti danneggiano la vista attraverso un danno diretto, ossia l’assorbimento di energia radiante da parte dei tessuti oculari, provocando effetti dannosi sia a livello cellulare che molecolare – spiega i Roman.

"L’assorbimento dei raggi UV può causare, inoltre, un’infiammazione nei tessuti oculari, ossia una risposta immunitaria che, sebbene utile per riparare i tessuti danneggiati, può portare a danni ulteriori se è troppo intensa o prolungata". "La cornea e il cristallino sono le principali barriere che assorbono i raggi ultravioletti, tuttavia, sebbene questo assorbimento protegga la retina, può causare danni significativi anche a questi tessuti – continua il dottor Romani. "L’esposizione cronica può contribuire allo sviluppo della cataratta, una condizione in cui la lente dell’occhio diventa opaca riducendo la qualità della visione, inoltre i raggi UV rappresentano un fattore di rischio per la comparsa e la progressione della degenerazione maculare legata all’età".