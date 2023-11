Proiezione del docufilm "Si può fare"

Al Teatro Salvini, martedì alle 21 sarà proiettato il docufilm "Si può fare", regia di Thomas Torelli e protagonista Matteo Gamerro che per l’occasione sarà presente in sala. Il docufilm sarà proiettato anche mercoledì per gli alunni delle classi seconde e terze di 1° grado dell’Istituto comprensivo di Pitigliano e Sorano. Matteo Gamerro era stato accolto a Pitigliano nel 2021, durante il suo coraggioso viaggio sul tratto italiano della via dell’Angelo. Quarantaquattro anni, di Barone Canavese (Torino), affetto da sclerosi multipla dall’età di 19, Matteo Gamerro, pur dovendo fare i conti con le limitazioni imposte dalla sua malattia, due anni fa ha affrontato un cammino di 1200 chilometri su sentieri non battuti, trasportato su una joelette, una speciale carrozzina spinta a piedi da amici, familiari e dalle persone che hanno voluto condividere con lui un pezzo di strada. Il docufilm racconta proprio questa esperienza. Il sindaco Giovanni Gentili, così come le associazioni dei comuni di Pitigliano e Sorano che furono presenti all’arrivo di Matteo il 15 ottobre 2021, lo accoglieranno nuovamente con piacere martedì, per ricordare e condividere la toccante esperienza di questo viaggio che al tempo stesso veicola un messaggio di speranza ed è il simbolo di forza di volontà e di resilienza.