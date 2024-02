Progetto Neve con cinquanta studenti del "Fossombroni"

Gli studenti dell’istituto Fossombroni di Grosseto hanno potuto sciare sull’Amiata, sull’unica pista aperta e questo grazie al "Progetto neve". Educazione sportiva, avviamento alla pratica sciistica, educazione civico-ambientale unita alla valorizzazione del paesaggio montano dell’Amiata grossetano. Sono questi i capisaldi del progetto che per cinque giorni ha interessato gli studenti del corso sportivo della scuola grossetana che hanno soggiornato nell’hotel alla Macinaie. I ragazzi sono stati suddivisi in gruppi di lavoro in base alle competenze e alle abilità sciistiche in collaborazione con la scuola di sci Amiata Ovest. Il progetto didattico-sportivo ha avuto come obiettivo non solo l’acquisizione tecnica della pratica sciistica, ma anche il superamento dei problemi adolescenziali tipiche dell’età degli studenti. Molto importanti sono stati gli interventi dei collaboratori sportivi specializzati, nella fattispecie istruttori di sci e del personale altamente qualificato come quello del Soccorso alpino italiano. Il periodo di attuazione del progetto è stato concentrato in cinque giorni, con circa 50 alunni del biennio sportivo divisi in due gruppi. Il percorso è stato quello della pista della scuola di sci, senza alcun pericolo per gli studenti, anche perché il progetto era esclusivamente ludico-ricreativo e non agonistico.

A completamento del progetto sono stati consegnati i tesserini federali per i livelli tecnici raggiunti. Referente del progetto è stato l’insegnante Mirco Pierattoni, maestro di sci e allenatore federale. Il progetto didattico è stato fortemente voluto dalla dirigente scolastica Francesca Dini e dal responsabile del corso sportivo Amedeo Gabbrielli.