Orbetello (Grosseto), 15 ottobre 2018 - E’ stato trovato privo di vita a Malta, nella camera di albergo che stava occupando da qualche giorno, e sono state al autorità maltesi ad avvisare intorno alle 18 di ieri i suoi familiari che sono partiti immediatamente. Uno choc. Andrea Ragusa, di Orbetello, 44 anni, docente universitario a Siena, fratello di Alessandro, ex assessore lagunare, aveva raggiunto l’isola nei giorni scorsi per raggiungere alcuni amici. Stando alle notizie fornite ai familiari dalle autorità maltesi, il decesso sarebbe da ricondurre a cause naturali, ma gli accertamenti non erano comunque ancora conclusi.

Ragusa era professore associato di Storia contemporanea al dipartimento di Scienze politiche. Quest’anno aveva anche un corso in inglese. A Siena si era laureato nel 1998 e nel 2002 ha ottenuto il titolo di dottore di ricerca.

Dall’ottobre 2005 diventa docente incaricato dell’insegnamento di Storia del movimento sindacale, successivamente Storia delle relazioni industriali, sempre alla Facoltà di Scienze Politiche. Poi insegna nella Scuola di dottorato e prende il corso di Storia Contemporanea. Collaborava con diverse riviste di storia.