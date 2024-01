Prevenzione e servizi. Lilt, nuovi progetti. Si potenzia la squadra dei medici urologi

La sezione di Grosseto della Lilt, da sempre impegnata nell’attività di contrasto ai tumori, dedica uno dei suoi ambulatori agli screening di prevenzione urologica per le patologie a carico dell’apparato urinario maschile e femminile e degli organi genitali maschili esterni.

"Da questo nuovo anno, con grande soddisfazione – dice Barbara Bricca, responsabile del Coordinamento provinciale Lilt – ci sarà un gradito ritorno alla Lilt: il professor Riccardo Paolini, uno dei fondatori di questa associazione di Promozione sociale di Grosseto, darà il suo contributo, potenziando la squadra dei volontari di urologia già forte della presenza del dottor Valerio Pizzuti Valerio e del dottor Alessandro Bragaglia".

Un’attività di prevenzione quanto mai utile e necessaria, perché secondo i dati emersi dal Rapporto Aiom/Airtum il numero dei casi oncologici è in crescita. Le neoplasie prostatiche sono le più frequenti nell’uomo (19,8% di tutti i tumori maschili).

"Un dato che potrebbe scoraggiare – dice Renzo Giannoni, direttore Lilt –, ma che in parte risulta dovuto all’aumento delle diagnosi e rende possibile agire immediatamente sulla malattia aumentando così le possibilità di guarigione. Importante pertanto sottolineare quanto la cultura della prevenzione, prerogativa finora femminile, si stia diffondendo sempre di più anche tra gli uomini. Un trend decisamente positivo, così come quello della sopravvivenza che, a 5 anni dalla individuazione di un tumore alla prostata , arriva oggi al 91%".

Fra i giovani, dai 15 ai 40 anni circa, è il tumore del testicolo ad essere il più diagnosticato, con 2.200 casi l’anno, in diminuzione rispetto agli anni passati. È una malattia che, se scoperta in fase iniziale, ha una percentuale di guarigione quasi del 100%.

Il 2023 è stato un anno di crescita (sia per tipologia che per numero di prestazioni) delle attività della Lilt Grosseto e sempre nel corso del 2023 sono stati effettuati screening ed informazione nell’ambito di numerosi progetti.

Ad esempio, quelli riservati ai soggetti fragili (in collaborazione con l’assessorato al Sociale del Comune di Grosseto), oppure "Ottobre rosa" (in collaborazione con Farmacie comunali di Grosseto) e "Novembre di prevenzione (in collaborazione con associazione La Farfalla Cure Palliative OdV), con il patrocinio dei Comuni di Grosseto e Follonica. Il Direttore sanitario Bruno Mazzocchi Bruno si è dichiarato "entusiasta per i buoni risultati e grato per l’importante consulenza ricevuta dal professor Carmelo Bengala per il progetto Benessere e stili di vita in corso di realizzazione tra la Lilt e La Farfalla OdV".

E’ possibile diventare soci della Lilt Aps-Ets e prenotare uno screening di prevenzione chiamando il numero 0564 453261.