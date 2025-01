Presepe Vivente. Servono persone

"Il Presepe Vivente ha bisogno di voi". Questo l’appello del Comitato che è alla ricerca di persone che possano interpretare la Sacra Famiglia nelle rappresentazioni di domani, domenica e lunedì. "La comunità di Porto Ercole si prepara a rivivere la suggestione del Presepe Vivente – dicono –, ma le famiglie con bambino o bambina che si erano rese disponibili, hanno avuto contrattempi. Di conseguenza servono due genitori, o due nonni, con bambino o bambina fino ad un massimo di dieci mesi di età, per rappresentare la Sacra Famiglia, anche per una sola data delle tre. Le vesti sono pronte, la grotta è riscaldata e ben riparata e le precedenti famiglie sono rimaste soddisfatte ed entusiaste di questa esperienza unica. A partire poi dal prossimo anno tutti i bambini delle passate edizioni saranno riuniti per un evento particolare nell’ambito del Presepe Vivente". Per informazioni o per partecipare si può contattare il numero 339-2848589 (Anna Maria Mazzella).