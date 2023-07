Presentazione in Regione del Palio marinaro "Valori fondamentali"

"Le manifestazioni storiche servono a stimolare nei cittadini l’identità ed a valorizzarla. Il Palio marinaro di Castiglione della Pescaia non fa eccezione. I valori identitari sono importanti, anzi fondamentali, per un territorio e per una comunità". Lo ha affermato il presidente della Regione Eugenio Giani alla presentazione della sfida.

"Il Palio marinaro di Castiglione è qualcosa di speciale – ha detto l’assessore regionale Leonardo Marras . Ha oltre settant’anni di storia. Fa parte della tradizione. Ci piace tuttavia pensare che l’idea di organizzare e svolgere un Palio marinaro, all’epoca, nacque dalla volontà di promuovere il territorio e dare al tempo stesso soddisfazione a chi dal mare traeva lavoro od interessi".

Alla conferenza stampa hanno preso parte l’assessora al Turismo del Comune di Castiglione Susanna Lorenzini, la consigliera della Provincia di Grosseto Cecilia Buggiani, il presidente della Asd Palio marinaro Giancarlo Farnetani. A luglio si svolgeranno due regate: sabato 15 quella dei Giovani, mentre domenica 16 quella delle Donne. Il Palio dell’Assunta, invece, si correrà domenica 20 agosto. "Il palio – ha detto Susanna Lorenzini – non è uno spettacolo, è una festa. Il Palio si vive, si soffre". "La manifestazione – ha ricordato Farnetani – è nata nel 1952 dalla volontà dei pescatori di confrontarsi su chi arrivava primo in porto con il pesce della giornata". Il 10 settembre, poi, si correrà un Palio straordinario per ricordare i cent’anni della nascita dello scrittore Italo Calvino.