Presentazione del Biodistretto: "Colline della Pia": nuovo sviluppo dell’agroalimentare in Alta Maremma

Il salone degli ex Bagnetti ha fatto da cornice alla presentazione del Biodistretto delle "Colline della Pia" e per questa occasione, oltre ai Sindaci o loro delegati dei tre comuni che ne fanno parte (Gavorrano, Massa Marittima e Roccastrada) erano presenti Leonardo Marras assessore regionale all’economia e al turismo e Stefania Saccardi assessora regionale all’agricoltura. I lavori sono stati aperti dal presidente del Biodistretto Adriano Baiguini che ha insistito sulla necessità, attraverso questo organismo, di far vedere cosa significa essere Colline Metallifere: catturare i visitatori e dare benessere diffuso. C’è stato, a seguire l’intervento di Marcello Giuntini per il Far Maremma e quello di Andrea Brogioni del Gal. Poi la parola ai sindaci prima Stefania Ulivieri poi Irene Marconi, infine l’assessora di Roccastrada Elena Menghini. Gli interventi più attesi sono stati quello di Leonardo Marras e Stefania Saccardi che, fra l’altro, hanno sottolineato come la Regione abbia concesso risorse importanti sull’agricoltura biologica. Una raccomandazione è arrivata dai due assessori regionali quella di non fermarsi ed insistere sulla biodiversità intesa come vocazione da rafforzare. "Mettersi insieme, coalizzarsi fra aziende, lavorare e fare sistema per lo sviluppo dell’agroalimentare" questo il messaggio, lanciato da Stefania Saccardi in chiusura di intervento. I numeri del Biodistretto dele "Colline della Pia" sono rappresentati da 13mila ettari di territorio interessato di cui circa il 40% circa coltivati con metodi biologici in rappresentanza di ben 20 soci. Il saluto del Parco Minerario è stato portato dalla presidente Fabiola Favilli.

Roberto Pieralli