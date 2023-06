Porto Santo Stefano si rinnova Ecco il Centro Commerciale Naturale

Nasce il Centro Commerciale Naturale Centro Storico di Porto Santo Stefano. Un nuovo sodalizio che mette insieme i commercianti di Corso Umberto, del Lungomare dei Navigatori, di via XX Settembre e delle aree adiacenti, con l’obiettivo fare sinergia con il Comune e le altre associazioni per lo sviluppo di quella zona del centro abitato. Il direttivo è costituito da Marina Mascioli nel ruolo di presidente, Nausica Coronelli vicepresidente, Solange Rispoli come tesoriere, Ivan Galatolo come segretario, con Alessandra Carotti, Patrizia d’Amico e Stefano Guzzon nel ruolo di consiglieri. Un nuovo consiglio che si è messo già al lavoro, nonostante la recente costituzione del gruppo, per dare vitalità a una zona del paese che, negli anni, ha visto pian piano spegnendo l’interesse e che, nelle intenzioni, dovrà invece tornare a rivivere. "Cercheremo di promuovere il centro storico in modo costruttivo – sottolinea la presidente Marina Mascioli –. Vogliamo dare nuova vita alla zona, cercando di fare, per quanto possibile già quest’anno, degli eventi e delle manifestazioni come musica dal vivo, notti bianche, aperture serali dei negozi. Ci siamo appena formati e non siamo ancora operativi al 100%, ci stiamo organizzando". Non solo eventi: il gruppo chiede anche miglioramenti per quanto riguarda l’arredo pubblico. "Per quanto riguarda il decoro urbano – prosegue – abbiamo chiesto al Comune di pulire le strade e di rendere le vie più "accattivanti", ad esempio mettendo dei vasi con dei fiori per abbellire e rendere tutto più ordinato. Non solo rendendo il tutto di passaggio, ma molto più pedonale, come nel caso del Corso Umberto".

E, secondo il nuovo Centro Commerciale Naturale, sarà importante fare sinergia con le associazioni. "Collaboreremo con il Comune, con la Proloco, con il rione Croce e con il Ccn Le Vie del Valle, oltre a tutte le associazioni del territorio – conclude la presidente Marina Mascioli –. Ci siamo formati da pochissimo e non abbiamo ancora un calendario di eventi, ma contiamo di portare qualcosa già per questa estate. Nel frattempo il Comune ci aiuterà a far rivivere la zona, portando delle iniziative molto interessanti.

Poi per il prossimo anno abbiamo dei bei progetti, come portare eventi relativi al cioccolato nel Corso. Oltre a questa via, il Ccn comprende anche altre vie, come il Lungomare, via Cetina, via XX Settembre e via Santo Stefano".

Andrea Capitani