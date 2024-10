Porta d’ingresso e pensilina: "Sono problemi"

"Sul retro dell’ospedale Misericordia manca una grande pensilina che ripari pazienti e volontari. I mezzi delle associazioni parcheggiate sotto il sole cocente o la pioggia. Va anche installata una porta automatica per accedere al piano interrato che porta agli ascensori".

E’ quanto segnala Christian Sensi, presidente di Anpas Humanitas, al direttore generale della Asl, Antondio D’Urso,

"E’ necessario risolvere un problema che i nostri volontari riscontrano nel corso della loro attività di trasporto sociale e sanitario in ospedale – dice Sensi –. Il punto di sosta dei mezzi individuato dalla Asl sul retro del corpo principale, a ridosso dello scivolo di accesso al piano interrato dal quale si prendono gli ascensori per raggiungere i vari piani, è privo di qualunque riparo. Questo fa sì che nei mesi caldi sia i volontari che i pazienti che svolgono le manovre di ingresso e uscito dai mezzi per accedere all’ospedale, lo debbano fare sotto il sole cocente. In inverno, invece, il problema uguale e contrario riguarda la mancanza di riparo dalle intemperie, per cui nei giorni di forte pioggia o grandine diventa sia pericoloso per i pazienti (persone anziane e disabili, pazienti oncologici e diallizzati) sia molto poco agevole per il nostro personale lavorare in condizioni di sicurezza. C’è poi un ulteriore problema che ci segnalano i nostri volontari, anche questo condiviso da quelli delle altre associazioni di volontariato. Si tratta della porta di accesso al piano interrato che è ad apertura manuale tradizionale, il che complica notevolmente il lavoro agli operatori che per entrare ed uscire devono continuamente aprire e chiudere la porta, oppure, se sono da soli, chiedere aiuto a qualcuno di passaggio. Problema che sarebbe facilmente risolvibile installando una porta automatica".