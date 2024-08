Polemica sul black out. Scontro tra Rossi e il Pd

MONTE ARGENTARIO

Botta e risposta tra il deputato di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi e il Pd di Monte Argentario sul black out di Ferragosto. Rossi chiede interventi rapidi dopo "i notevoli disagi ai residenti, alle attività produttive e commerciali e ai numerosi turisti presenti, creando anche un notevole danno d’immagine a questo bellissimo territorio. Una cosa che non dovrà in futuro più accadere, Enel termini al più presto i lavori di potenziamento della rete – dice Rossi, componente in commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati –. Piena solidarietà al sindaco Cerulli e alla giunta comunale per gli attacchi subiti da parte di esponenti del Pd locale che, gratuitamente, hanno alzato il dito dando colpe all’amministrazione comunale che di fatto non ha".

"Le cause principali che hanno portato al blackout, anche se sono in corso d’accertamento – aggiunge Rossi – sembrerebbero dovute a un sovraccarico nella rete elettrica per via dell’elevato numero di presenze turistiche. Il problema per la soluzione definitiva rimane e deve essere risolto quanto prima. Rimane urgente e prioritario il piano di potenziamento della rete elettrica che serve la zona di Monte Argentario. Piano al quale Enel sta già lavorando da tempo e che doveva essere già portato a termine. A tal proposito sarà mia cura sollecitare e intervenire su Enel affinché intervenga e non accada più che una perla come l’Argentario si possa ritrovare in questa condizione".

Il Pd argentarino ribatte. "L’onorevole Rossi, invece di spiegare come, durante il suo mandato, intende contribuire ai progetti di riqualificazione degli impianti elettrici di tutta la provincia, eleva al suo rango una piccola sezione di partito locale – dice il segretario Guido Dubbiosi –. Forse il sindaco illuminato ha perso la voce quando si tratta di rispondere sulle cose serie? Chi ci risponderà in merito alla mancata attivazione del Coc? Chi ci risponderà circa le azioni a tutela della salute dei fragili che sono state intraprese durante le lunghe ore del blackout portercolese? Come mai il Comune non ha fatto nulla per prevenire il problema? Il sindaco e i suoi amici di destra continuino pure a parlare di noi, l’orgoglioso Pd di Monte Argentario che parla per sé e non si trincera dietro i megafoni parlamentari. A proposito nel precedente quinquennio, ricordiamo ai cittadini che in quegli anni nessuno è rimasto al buio, al contrario di quanto è successo".