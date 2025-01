È in programma domani, alle 17.30 al teatro comunale il monologo di poesia performativa con Alessio Spetale, "Da bambino avevo capito tutto (poi è successo qualcosa)". Lo spettacolo fa parte della stagione teatrale del teatro comunale, gestito dall’associazione "Nuovo Teatro Cinigiano Aps", ed apre il ciclo di quattro incontri a cadenza mensile (ogni seconda domenica del mese fino ad aprile), dedicato alla poesia performativa.

Alessio Spetale nasce a Torino nel novembre 1996. Nel 2017 si avvicina al panorama della poesia performativa e contestualmente si trasferisce in Toscana: organizza e presenta poetry slam, la sfida a colpi di versi e spettacoli, prima con il collettivo Bibendum, poi con Clorofilla Poetry, collettivo con il quale organizza eventi a Prato e in Maremma. Pubblica due raccolte di poesia: "Athazagorafobia" e "Tanto rumore per nulla". Collabora anche con la pittrice Laura Balla per il "Progetto Fiore".