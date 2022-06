Podere La Pace, certificazione "benefit"

Il Podere La Pace, tenuta che produce un selezionato numero di vini di alta qualità, avendo nel Cabernet Franc il suo "cru", ha ottenuto la certificazione di società benefit, altro importante passo verso una produzione altamente sostenibile.

Podere La Pace è un’iniziativa esclusiva nel settore vitivinicolo promossa da Simone Maggioni, nella vita executive searcher in una delle principali società internazionali, che nel 2007 acquistò un terreno di sette ettari sulle colline di Massa Marittima avviando la costruzione dell’azienda vinicola. Complessivamente la capacità produttiva di Podere La Pace è limitata a 35mila bottiglie, rigorosamente biologiche, con lavorazione integrale all’interno della cantina che è stata realizzata nel 2013 seguendo le più avanzate tecnologie.

Le produzioni più importanti sono il Cabernet Franc, Merlot, Chardonnay e Viogner. Tutte le etichette dei vini La Pace sono disegnate da Monica Maggioni, sorella di Simone.

La scelta di produrre pochi vini strutturati di elevata qualità si è sviluppata di pari passo con la strategia commerciale e di comunicazione che La Pace ha abbracciato. Una distribuzione mirata, attraverso una rete di ambassador internazionali, amici di Simone Maggioni, che hanno in parte sostenuto il progetto e che si adoperano per portare i prodotti La Pace sulle tavole di selezionati consumatori e amanti del vino. Attraverso una selezione studiata di ristoranti di alto livello, vengono proposte edizioni ad hoc per un solo ristorante in ogni città. Questo per valorizzare la scelta effettuata nella carta dei vini.

In questo contesto la società che ha per oggetto esclusivo l’esercizio dell’attività agricola ha ottenuto la certificazione di società benefit.

"Nello svolgimento dell’attività principale – spiegano i responsabili dell’azienda – saranno perseguite finalità di tutela dell’ambiente e del territorio, anche mediante lo sviluppo di tecniche di produzione sostenibili, a partire dall’utilizzo di fonti di energia rinnovabili. Inoltre, sarà garantito il pieno rispetto del benessere dei lavoratori mediante l’adozione di politiche del personale che non alterino il benessere dell’individuo e delle loro famiglie e che tendano allo sviluppo delle aspirazioni di ognuno".

Nel 2021 è stato costituto un Advisory Board con l’obiettivo di definire strategie di posizionamento e valorizzazione del proprio brand sui mercati italiano ed estero. Ne fanno parte, oltre a Simone Maggioni, Emilio Pedron (membro dell’Accademia del vino e della vite) e Tomaso Galli (consulente di caratura internazionale, esperto di comunicazione e valorizzazione del brand nel settore della moda e dei beni di lusso).