Pocci e "Beck’s Friend" alla Palomar

Presentazione di un libro e poi il concerto dei "Beck’s Friends". E’ questo il programma di domani nella libreria Palomar, in piazza Dante, che prenderà il via alle 17.30 con la presentazione del libro "Per sempre notte" di Fabrizio Pocci (nella foto), romanzo che affronta i temi della felicità, dell’amore e della paura: temi centrali di una vita, di tante vite e un’ultima notte di chiacchiere tra amici che arriva a toccare tutto ciò che è stato tenuto nascosto fino a quel momento. Sergio e Claudio, due grandi amici ma anche antagonisti a causa delle circostanze a cui la vita li ha messi di fronte. Sei personaggi, tutti collegati tra di loro e la scomparsa di uno di questi fa tremare gli equilibri che con tanta fatica ognuno aveva cercato di mantenere portando alla luce realtà difficili da metabolizzare. Storie di amori, amicizie, tradimenti e anime gemelle che "alla fine… si incontrano sempre perché hanno lo stesso nascondiglio". Un romanzo corale, arricchito dalle canzoni dell’autore, che coinvolge e fa riflettere, con i luoghi dell’Alta Maremma a far da cornice a queste complesse e comuni vicende.

A seguire il concerto dei "Beck’s Friends", ovvero Diego Innocenti, Gianmarco Carlini, Leonardo Marcucci e Tommaso Petri.