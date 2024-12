Pescatori, ’trasferta’ sul Monte Amiata

Prosegue questa sera in collina, salendo verso il Monte Amiata, a Montenero d’Orcia, con un pranzo all’Antica Fattoria del Grottaione di Flavio Biserni, il giro di degustazioni sul territorio maremmano del pescato del Presidio Slow Food della Pesca Artigianale dell’Isola del Giglio. Il progetto, attivo da oltre 2 anni, vede coinvolti i Pescatori di Isola del Giglio e di Giannutri che insieme alla Condotta Slow Food stanno collaborando con il Comune che sostiene economicamente il progetto che vuole sviluppare un percorso virtuoso per la tutela del loro "mestiere" e "del mare", nonché valorizzare le tecniche di pesca artigianali su cui si basta tutto l’impianto progettuale. I Pescatori aderenti al Progetto sono Ido e Leonardo Cavero, Stefano e Luigi Orlandini, Alvino Bartoli, Giovanni Lombardi, Giuseppe De Politi, Pietro Galassi e Eugenio Gatta. Per informazioni e prenotazioni 327 5322022 oppure 320 0636757.