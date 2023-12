Pesca illegale di gamberi. Maxi sanzione ad un comandante

Tocca anche l’Argentario la maxi operazione della Giardia Costiera per combattere la pesca illegale, allo scopo di scongiurare tutti quei comportamenti che compromettono il prodotto ittico, soprattutto "Made in Italy". Particolare menzione merita il sequestro di 6.000 chili di gambero rosso e viola importati dalla Turchia, rinvenuti in un deposito di stoccaggio di Livorno e inseriti nel circuito commerciale nazionale con documenti risultati non idonei ad attestare pienamente la legalità del pescato in conformità alle leggi internazionali. Analoga sanzione è toccata al comandante di un peschereccio di Porto Santo Stefano, che è stato sanzionato per aver pescato questi gamberi pur non essendo in possesso della speciale autorizzazione ministeriale necessaria per poter pescare la specie in questione. L’operazione complessa "SpINNaker" (INN, acronimo di Pesca Illegale Non dichiarata e Non regolamenta), in corso in questi giorni su tutto il territorio nazionale si protrarrà fino al mese di febbraio.