"Pastai in Maremma". Nuova linea alla Conad

Tante proposte di primi piatti gluten free, pronti da mangiare. Il pastificio "Pastai in Maremma" di Roberto Delli lancia in anteprima assoluta in tutti i supermercati Conad di Grosseto e Castiglione della Pescaia la nuova linea per celiaci di primi piatti pronti da asporto, gluten free, che saranno disponibili nei reparti gastronomia. I primi piatti per celiaci andranno anche ad arricchire il menù del pranzo nei Bar Bistrot Conad.

La nuova linea gluten free di piatti pronti "Pastai in Maremma" offre una bella varietà di scelta: lasagne alla bolognese, trenette al pesto, gnudo burro e salvia, pansoti con salsa di noci, tortello ricotta e spinaci al ragù, tortello di carne al ragù, picio al ragù, taglierini al ragù.

Verranno programmate giornate di degustazione per far conoscere meglio il prodotto. "Avevamo già inserito nei supermercati Conad di Grosseto e di Castiglione della Pescaia oltre alla pasta fresca tradizionale, la linea gluten free di Pastai in Maremma – dice Alessio Degli Innocenti, socio di Clodia Commerciale, la società proprietaria dei negozi Conad di Grosseto e Castiglione della Pescaia –. Adesso la novità è che proponiamo dei piatti pronti per celiaci, che verranno venduti in vaschetta take away al reparto gastronomia, ma anche proposti a pranzo nei 3 bar bistrot di Conad, e questa è l’altra importante novità".

La linea gluten free di Pastai in Maremma è esattamente come la pasta della linea tradizionale, perché tutti i ripieni sono gli stessi, con un’attenzione costante alla qualità delle materie prime: "Ci siamo preoccupati di studiare la ricetta con il giusto mix di farine gluten free – spiega Roberto Delli, titolare di Pastai in Maremma – per realizzare un prodotto adatto ai celiaci o alle persone semplicemente intolleranti al glutine, che sono in costante aumento".

"La dieta senza glutine è l’unica terapia disponibile per la celiachia e va seguita con rigore per tutta la vita – aggiunge Cristina Cherubini, coordinatrice provinciale per l’associazione Celiachia aps Toscana –. Molto spesso il momento della condivisione del pasto, soprattutto fuori casa, diventa motivo di ansia ed imbarazzo per il celiaco. I prodotti di Pastai in Maremma, che ho avuto il piacere di assaggiare, creati appositamente per i celiaci da Roberto Delli e dalla sua azienda, rappresentano per me un respiro di normalità, una riscoperta di alcuni dei sapori della nostra tradizione che spesso è quasi impossibile trovare in versione gluten free".