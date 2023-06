"Passi di barca e guadi" sull’Ombrone

L’Ombrone, il fiume che lambisce la città e che tanto ha contribuito nella formazione della pianura alluvionale che caratterizza buona parte della provincia grossetana, torna ad essere il protagonista in Archivio di Stato. Oggi alle 16, in collaborazione con l’associazione Alcedo e la società cooperativa "Silva", sarà presentata la conferenza dal titolo "Passi di barca e guadi a fune sull’Ombrone: dagli archivi storici alle evidenze sul territorio". Il focus stavolta è sulle forme di attraversamento del fiume, dalle barche traiettizie ai primi ponti, fino ad arrivare alla recente passerella pedonale sull’Ombrone, attraverso l’analisi delle evidenze storiche ed il continuo confronto tra le fonti documentarie e le tracce sul territorio. Interverranno Giuseppe Anselmi ("La pianura alluvionale nel corso inferiore dell’Ombrone e se incontri un ponte, falli più onor d’un conte"). Giovanna Casali parlerà sul tema "L’Ombrone affitta… ma non vende… Il patto antico tra Grosseto e le acque del suo fiume". Su "Il recupero dei documenti d’archivio della memoria trajettizia per la valorizzazione delle strutture" toccherà a Mario Carri mentre di Franco Ciavarella illustrerà sulla "Passerella pedonale sull’Ombrone e la nascita dell’idea. Interazione tra territorio e scuola: gli studenti dell’Istituto Manetti di Grosseto".