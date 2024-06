I colori dell’aurora sono il segno dell’inizio dell’avventura e domani alle 5 il Gruppo Caronte proporrà il concerto "Flower Power", Il meglio dei Festival Rock degli anni ’70, con brani di Joan Baez, Aphrodite’s child, The Who, The Doors, Jimi Hendrix’s, Frank Zappa, Carlos Santana, Cream, Animals, Nina Simone e tanti altri con arrangiamenti in chiave "classica" con strumenti acustici (violino,violoncello,arpa e pianoforte e voce) e con il racconto di aneddoti. Lo spettacolo musicale è in collaborazione con l’Amministrazione comunale. L’ingresso è libero e gratuito.