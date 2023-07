Un parco eolico: nove pale nella frazione di San Donato a Orbetello

Orbetello, 9 luglio 2023 – Un parco eolico a San Donato per produrre energia elettrica. E’ stata presentata l’istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione di impatto ambientale (Via), per la realizzazione di un parco eolico a San Donato, nel comune di Orbetello. La società Apollo Wind S.r.l. di Bolzano, con una nota diffusa dal Comune di Orbetello, comunica i di aver presentato in questi giorni al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione di impatto ambientale del progetto "Costruzione ed esercizio di impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica", a San Donato, di potenza in immissione pari a 61,2 MW con relative opere connesse. "Una buona notizia in termini produttivi, occupazionali ed energetici – afferma il sindaco Andrea Casamenti – il tutto ovviamente una volta rispettati tutti i passaggi previsti dalla normativa nazionali per le fonti alternative come l’eolico".

Si tratta di impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale.

Un piano inserito nel Progetto nazionale energia e clima. La tipologia di procedura autorizzativa necessaria ai fini della realizzazione del progetto è l’Autorizzazione Unica e l’autorità competente al rilascio è la Regione Toscana. Il progetto dell’impianto eolico e le opere ad esso connesse saranno localizzati nella frazione di Orbetello. Il progetto prevede l’installazione di 9 aerogeneratori della potenza unitaria di 6.6 MW, diametro del rotore pari a 170 m, altezza hub di 115 metri ed altezza complessiva fuori terra di 200 metri. Le infrastrutture di connessione consistono nella realizzazione di un cavidotto a 36kV completamente interrato fino alla stazione elettrica di connessione da realizzarsi nel territorio del comune di Orbetello.

Michele Casalini