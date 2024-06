"Controversie per un massacro" è il titolo del libro di Dino Messina (nella foto) che sarà presentato domani nella distilleria Nannoni, in località Aratrice, a Paganico. Con l’autore dialogherà la giornalista Lina Senserini.

L’evento rientra nelle iniziative culturali che Priscilla Occhipinti – sempre in modo del tutto gratuito – organizza in distilleria nel corso dell’anno. Per partecipare è necessario prenotarsi telefonando al numero 0564-905204 o inviando un messaggio WhatsApp al 329-5749749. Alle 20.30 visita alla distilleria con Priscilla Occhipinti, alle 21 degustazione gratuita e alle 21.30 la presentazione del libro.