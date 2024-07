Ospedale, richieste bocciate. Le iniziative della Lega per attrezzature e personale

L’ospedale di Castel del Piano è al centro di un dibattito politico che supera i confini locali. Nei giorni scorsi il nosocomio amiatino è sbarcato in Consiglio regionale con due risoluzioni, (n.349 e n.350) avanzante dalla Lega. Prevedevano l’impegno da parte del Presidente della Regione e della Giunta ad attivarsi per l’immediato ripristino del macchinario della plasmaferesi e prevedere un aumento del personale infermieristico ed Oss dell’Ospedale di Castel del Piano, viste anche le promesse dello stesso Presidente della Regione venuto in visita al nostro nosocomio. Niente da fare, le risoluzioni sono state respinte e i consiglieri locali del Carroccio, Luca Salvatori e Gilberto Alviani, si dicono amareggiati. "Grazie al consigliere regionale Massimiliano Baldini – dicono Salvatori e Alviani - e al gruppo della Lega eravamo riusciti a portare in Consiglio due problematiche fondamentali riguardanti l’Ospedale di Castel Del Piano, soprattutto quella legata alla mancata messa in servizio del macchinario della plasmaferesi che sta creando grandi disagi al reparto trasfusionale. Credevamo che questa decisione non avrebbe mai potuto vedere la contrarietà della maggioranza PD in Regione, essendo un atto trasversale che rispondeva a dei bisogni concreti ed attuali della nostra popolazione. Purtroppo il Consiglio ha invece deciso di bocciare la nostra proposta". Amareggiato anche l’ex sindaco di Castel del Piano, Michele Bartalini che ad oggi siede sui banchi dell’opposizione. "Voglio rivolgermi – spiega Bartalini – all’attuale sindaco di Castel Del Piano, affinché si attivi il prima possibile: non si può essere attendisti o accondiscendenti quando si parla di sanità. Per questo auspichiamo che ponga lo stesso nostro impegno e la stessa passione per tutelare la sanità pubblica locale e far rilevare a chi di dovere tutte le necessità dell’ospedale, troppo importante non solo per Castel Del Piano ma per tutto il comprensorio dell’Amiata". I consiglieri della Lega inoltre richiedono che venga potenziato il reparto di geriatria che ad oggi vede un solo medico geriatra e che sia finalmente trovata una soluzione per la tanto promessa aria condizionata in una parte del reparto di degenza medica che ad oggi ancora manca. Il gruppo di minoranza a Castel del Piano ha deciso di presentare due mozioni in consiglio comunale che impegnano il nostro Sindaco e la Giunta a farsi portavoce con la Regione affinchè essa riveda le proprie posizioni.

Nicola CIuffoletti