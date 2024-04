Orbetello: Nuove panchine e restauro del Mulino spagnolo con fondi comunali

L’amministrazione comunale di Orbetello ha stanziato i fondi per l’acquisto di nuove panchine per il Lungolago delle Crociere e per i Giardini Chiusi e il budget per l’intervento di sostituzione delle pale del Mulino spagnolo.

"La giunta comunale – dice il sindaco Andrea Casamenti – ha approvato una variazione di bilancio che prevede, tra gli altri interventi, anche la sostituzione delle panchine sulla passeggiata del Lungolago delle Crociere e all’interno dei Giardini Chiusi insieme alla sostituzione delle pale del Mulino spagnolo per un totale investito pari a 50mila euro".

Per reperire le risorse la Giunta ha attinto dall’avanzo degli introiti provenienti dalla tassa di soggiorno, prevedendo l’acquisto di 8 panchine in granito da installare sul Lungolago di levante e di 17 panchine in legno da installare nei Giardini Chiusi nei quali, in previsione dell’"Orbetello Book Prize", sarà realizzata anche una prima panchina letteraria.

Gli interventi di sostituzione delle panchine e delle pale del Mulino spagnolo dovrebbero concludersi entro la fine dell’estate. "Rientra – dice Casamenti – in un piano di recupero, rilancio, maggiore decoro di tutto il centro storico, delle frazioni, dei quartieri periferici, come è giusto che sia per un territorio a forte vocazione turistica".

Michele Casalini